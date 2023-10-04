Новак отметил, что на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на бензин и дизель снизились на 16 и 21% соответственно.

«По данным Минэнерго, цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4900 рублей за тонну. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации, в зависимости от вида топлива цены упали от 500 до 15 000 рублей за тонну», — сказал он.

На этом фоне Новак поручил нефтяным компаниям оперативно транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт. Также он дал указание Минсельхозу вместе с регионами и ФАС провести мониторинг наценок при продаже дизеля для аграриев и обеспечить снижение цен у посредников, которые покупают его на нефтебазах.