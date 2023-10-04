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Новак поручил нефтяным компаниям оперативно транслировать снижение биржевых цен

Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяным компаниям оперативно транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт. Соответствующее заявление он сделал на совещании по рынку нефтепродуктов.

Новак поручил нефтяным компаниям оперативно транслировать снижение биржевых цен
© РИА Новости

Новак отметил, что на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на бензин и дизель снизились на 16 и 21% соответственно.

«По данным Минэнерго, цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4900 рублей за тонну. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации, в зависимости от вида топлива цены упали от 500 до 15 000 рублей за тонну», — сказал он.

На этом фоне Новак поручил нефтяным компаниям оперативно транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт. Также он дал указание Минсельхозу вместе с регионами и ФАС провести мониторинг наценок при продаже дизеля для аграриев и обеспечить снижение цен у посредников, которые покупают его на нефтебазах.

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