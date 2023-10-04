Нефтяники поддержали введение заградительных пошлин на экспорт топлива

«Участники совещания поддержали… введение заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров. Такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта», — сказал по итогам совещания вице-премьер Александр Новак с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и главами комитетов Госдумы по аграрным вопросам и энергетике.