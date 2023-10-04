Нефтяники поддержали введение заградительных пошлин на экспорт топлива
Нефтяники поддержали инициативу по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров топлива. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Отмечается, что данную меру по стабилизации внутреннего рынка топлива подготовили Минэнерго и Минфин.
«Участники совещания поддержали… введение заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров. Такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта», — сказал по итогам совещания вице-премьер Александр Новак с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и главами комитетов Госдумы по аграрным вопросам и энергетике.
Он добавил, что правительство РФ «продолжает формирование системных мер по приведению топливного рынка к балансу».