ЦБ работает с дружественными странами над расчетами в цифровом рубле

Директор департамента национальной платежной системы Центрального Банка Алла Бакина заявила, что регулятор прорабатывает опцию проведения расчётов в цифровом рубле с дружественными странами. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Такое заявление Бакина сделала во время выступления на лекции о цифровом рубле в МГУ.

«Мы прорабатываем с точки зрения организационных, правовых и прочих вопросов возможность международного сотрудничества», — заявила она.

Бакина также добавила, что в данный момент Банк России ведёт работу с регуляторами из дружественных стран, которые проявили интерес к взаимодействию и обеспечению «интероперабельности цифровых платформ на многосторонней основе».