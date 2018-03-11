Бизнесмен в Набережных Челнах даст среднюю зарплату за самый добрый поступок

Челнинский бизнесмен Эрик Гафаров на личной странице в социальной сети Инстаграм заявил, что намерен платить деньги за добрые поступки. Однако каждый добрый поступок премию не получит. Объявлен конкурс, отмечает Гафаров.

Во-первых, я возьму под свое менторство несколько молодых предпринимателей, — перечисляет условия конкурса бизнесмен. — Во-вторых, устроим еженедельную рубрику добрых или выдающихся событий от вас».

Участникам конкурса дается неделя на добрый поступок. Затем сделанное следует описать в соцсети — в комментариях под постом Гафарова. После чего бизнесмен назовет лучшего автора — по своему мнению. Победитель этой недели может рассчитывать на сумму в 33 тысячи 837 рублей — это средняя заработная плана в Набережных Челнах.

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