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Бизнесмен в Набережных Челнах даст среднюю зарплату за самый добрый поступок
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Бизнесмен в Набережных Челнах даст среднюю зарплату за самый добрый поступок 

Казанский репортер 11 марта 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Челнинский бизнесмен Эрик Гафаров на личной странице в социальной сети Инстаграм заявил, что намерен платить деньги за добрые поступки. Однако каждый добрый поступок премию не получит. Объявлен конкурс, отмечает Гафаров.
Во-первых, я возьму под свое менторство несколько молодых предпринимателей, — перечисляет условия конкурса бизнесмен. — Во-вторых, устроим еженедельную рубрику добрых или выдающихся событий от вас».
Участникам конкурса дается неделя на добрый поступок. Затем сделанное следует описать в соцсети — в комментариях под постом Гафарова. После чего бизнесмен назовет лучшего автора — по своему мнению. Победитель этой недели может рассчитывать на сумму в 33 тысячи 837 рублей — это средняя заработная плана в Набережных Челнах.
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