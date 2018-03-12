Женщины зарабатывают быстрее мужчин

Женщины-клиенты банка в ПФО оформляют больше депозитов, а мужчины более активны с точки зрения оформления кредитных продуктов.

Среди клиентов ВТБ в ПФО женщины демонстрируют бОльшую сберегательную активность, вкладывая свои средства в депозитные продуты. Количество договоров на открытие вкладов у женщин на 70% больше, чем среди мужчин — 72 тысячи против 42 тысяч. При этом средний размер вклада на 20% больше все же у мужчин.

Кредитными продуктами чаще пользуются мужчины. По сравнению с женщинами они оформляют на 46% больше кредитов наличными, на 33% — ипотеки. В сегменте автокредитования разница еще существеннее — число автокредитов, оформленных мужчинами в 2017 году, почти в 2,5 раза превышает спрос со стороны женщин. При этом средний размер займа находится на одном уровне и составляет порядка 530 тысяч рублей.

«Статистика показывает, что мужчины более активны с точки зрения оформления кредитных продуктов. Это говорит о том, что в российских семьях финансовую ответственность, по большей части, берет на себя именно «сильный пол», — прокомментировал Андрей Кутовой, руководитель департамента розничного CRM и продвижения банка ВТБ.

Количество оформленных кредитных карт также больше у мужчин — на 37%. При этом даже несмотря на существующее мнение о том, что женщины совершают более импульсивные покупки, статистика ВТБ говорит о том, что чаще транзакции по картам проводят не они. За последние 5 лет число транзакций у мужчин выросло почти в три раза, в то время как у женщин — только в 2,5.