Среднему Уралу повысили кредитный рейтинг

Теперь проще выпускать гособлигации.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило рейтинг Свердловской области и рейтинг выпуска облигаций с уровня BBB+ (RU) до A— (RU) с прогнозом «Стабильный». Об этом «Уралинформбюро» сообщили в департаменте информационной политики региона.

По словам министра экономики и территориального развития Среднего Урала Александра Ковальчика, высокий кредитный рейтинг создает благоприятные условия для публичной заемной деятельности — выпуска гособлигаций региона. Этот показатель раскрывает и подтверждает объективные финансовые возможности области и повышает ее инвестиционную привлекательность.

На рейтинговую оценку повлияло улучшение бюджетной дисциплины и рост устойчивости бюджета к экономическим шокам, его достаточная ликвидность. Также среди ключевых факторов — развитая региональная экономика, основывающаяся на предприятиях машиностроительного и металлургического комплексов.

В АКРА подчеркнули, что замещение банковских кредитов облигационными выпусками и реструктуризация бюджетных кредитов привели к улучшению структуры долга и графика его погашения.