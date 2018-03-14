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Можно ли бизнесменам получить налоговую льготу при страховании рисков?
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Можно ли бизнесменам получить налоговую льготу при страховании рисков? 

АиФ Волгоград 14 марта 2018
Фото: АиФ Волгоград
В налоговом кодексе такой вид страхования как страхование убытков от перерывов в производстве, отсутствует.
Перечень видов добровольного страхования, расходы на которые признаются в целях исчисления налога на прибыль, содержит п. 1 ст. 263 НК РФ, — отмечает Ольга Бушуева, директора филиала Группы Ренессанс страхование в Волгограде. — Такой вид страхования как страхование убытков от перерывов в производстве, там отсутствует. Поэтому при проверках организаций в рамках проведения налогового контроля часто делаются выводы, что расходы на указанный вид страхования не уменьшают налогооблагаемую прибыль. Однако следует учитывать, что НК РФ не содержит запрета на учет в составе расходов страховых взносов в части страхования упущенной выгоды от гибели или повреждения производственных основных средств. При этом такие расходы направлены на получение дохода и являются экономически обоснованными».
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