Можно ли бизнесменам получить налоговую льготу при страховании рисков?

В налоговом кодексе такой вид страхования как страхование убытков от перерывов в производстве, отсутствует. Перечень видов добровольного страхования, расходы на которые признаются в целях исчисления налога на прибыль, содержит п. 1 ст. 263 НК РФ, — отмечает Ольга Бушуева , директора филиала Группы Ренессанс страхование в Волгограде. — Такой вид страхования как страхование убытков от перерывов в производстве, там отсутствует. Поэтому при проверках организаций в рамках проведения налогового контроля часто делаются выводы, что расходы на указанный вид страхования не уменьшают налогооблагаемую прибыль. Однако следует учитывать, что НК РФ не содержит запрета на учет в составе расходов страховых взносов в части страхования упущенной выгоды от гибели или повреждения производственных основных средств. При этом такие расходы направлены на получение дохода и являются экономически обоснованными».