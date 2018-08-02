Нечего сберегать: почему россияне разочаровались в валюте

Валютные вклады перестали привлекать россиян. Это вызвано низкими ставками и относительной стабильностью на валютном рынке. К тому же с 1 августа из-за ужесточения нормативов ЦБ банкам придется делать повышенные отчисления в резервы по валютным обязательствам, из-за чего ставки по валютным вкладам падают. С учетом того, что реальные доходы россиян в 2019 году могут уйти в минус, портфели вкладов тоже могут показать отрицательную динамику.

Валютные вклады все меньше привлекают россиян. В первом полугодии этого года доля депозитов в иностранной валюте уменьшилась на 0,3 п.п. — с 20,6% на 1 января 2018 года до 20,3% на 1 июля 2018 год, говорится в обзоре Агентства по страхованию вкладов

В целом же объем средств населения в банках увеличился за полгода более чем на 1 трлн руб. — (на 3,9%) до почти 27 трлн руб.

Таким образом, россияне продолжили накапливать средства на счетах в банках при том, что ставки по депозитам снижались.

«Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о продолжающемся снижении доходности вкладов. По итогам первого полугодия большая часть банков (87 из 100) понизили ставки. В 6 банках ставки повысились, в 7 — ставки остались на прежнем уровне», — говорится в сообщении АСВ.

В частности, средние процентные ставки по вкладам в рублях на срок до года снизились на 0,9 п.п. до 6,4%.

По оценкам агентства, дальнейшее снижение процентных ставок по вкладам может несколько замедлиться. При этом реальная доходность вкладов в любом случае будет оставаться положительной.

ЦБ не нравятся ставки по валютным депозитам

Эксперты считают, что доля сбережений в валюте снижается по ряду причин. Относительное «затишье» на валютном рынке после девальвации 2014-2015 убавило интерес вкладчиков к валюте, говорит Александр Тараскин , финансовый аналитик «БКС Премьер».

«В прошлом году ситуация с валютой была относительно стабильной, равно как и в этом, за исключением периода, когда США ввели новую порцию санкций и рубль стал слабеть на фоне паники на рынках. Традиционно валютный вклад используется как инструмент защиты от девальвации, но сейчас валютный депозит под низкий процент не является гарантом заработка», — говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Средняя ставка по вкладам в российских банках, номинированным в евро, в июле составляет всего 0,1% годовых. По долларовым — около 1% годовых. Поэтому не удивительно, что валютные вклады сокращаются, и существенного спроса на них в банке мы не наблюдаем, говорит Станислав Дужинский , аналитик банка «Хоум Кредит»

Проценты про рублёвому вкладу, даже при низких ставках— например, 5-5,5%, «страхуют курсовые валютные риски в пределах сложившихся и устоявшихся сейчас колебаний валюты в коридоре 61,5-64,5 руб. за доллар», говорит Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик TeleTrade.

При этом, если ставки по рублевым депозитам, хотя бы временно, могут замедлить свое падение, учитывая, что Банк России в последнее время берет паузу в решении по ключевой ставке, то ставка по валютным депозитам в любом случае будет падать.

С 1 августа Центробанк ужесточил требования к банкам, привлекающим средства в иностранной валюте, и теперь банкам необходимо увеличить нормативы обязательных резервов для обеспечения таких депозитов.

По валютным обязательствам перед физическими лицами нормативы обязательных резервов банков были повышены до 7%. Ставки отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) по рублевым депозитам остались без изменений.

Это решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций, прямо говорилось в сообщении регулятора в июле.

«Желание ЦБ за счет роста нормативов для валютных вкладов девалютизировать рынок в сложившихся условиях может стать камнем преткновения в необходимости поддерживать банками собственную валютную ликвидность. В текущем году некоторые банки уже начали вести политику постепенного роста ставок на валютные вклады, чтобы немного привлечь вкладчиков — в частности, несмотря на в среднем низкие ставки по таким вкладам, варианты от 3 до 3,5% стали встречаться, но очевидно, что вступление в силу новых требований к резервированию валютных пассивов с 1 августа вряд ли будет этому способствовать», — поясняет аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

Банки будут снижать ставки по валютным вкладам, все ближе и ближе приводя их к исторически низким уровням, предлагаемым европейскими банками, говорит Владимир Рожанковский , эксперт «Международного финансового центра».

На последнем заседании в конце июля совет управляющих ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам осталась на уровне минус 0,4%.

Впрочем, по мнению Алексея Антонова, о приближении ставок по валютным депозитам к нулю речи все же не идет: банкам все равно будет нужна валюта и необходимо будет тем или иным способом привлекать вкладчиков.

Больше сберегать не получится

В целом же, хотя россияне и продолжают нести деньги в банки, но нельзя сказать, что нашим согражданам удается отложить внушительную сумму на депозите.

«На 1 июля прирост вкладов физических лиц в российских банках в годовом выражении составил 8,1%. А средние процентные ставки по депозитам физлиц в прошлом году находились на уровне 6% годовых, таким образом, реальный прирост составил всего лишь порядка 2%. При этом следует учесть, что в прошлом и в этом году опережающими темпами росли объемы вкладов на текущих счетах. Это связано, в основном, с ростом рынка карточных услуг, прежде всего — зарплатных проектов, а также с увеличением числа точек обслуживания карт», — говорит аналитик «Финам» Ярослав Кабаков.

«Сберегательная активность сохраняется у верхней социальной группы, которая сравнительно слабо чувствительна к нынешним неблагоприятным налоговым, тарифным и иным изменениям», — говорит Андрей Люшин , заместитель председателя правления Локо Банка.

Так, по данным АСВ, наиболее быстрыми темпами в первом полугодии росли вклады в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн руб. — на 7,1% по сумме и на 7% по количеству счетов.

Вклады от 100 тыс. до 1 млн руб. росли не так активно — на 2,2% по сумме и на 1,8% по количеству счетов.

А депозиты до 100 тыс. руб. уменьшились за последние полгода на 3,7% по сумме, при этом количество счетов выросло всего на 0,5%.

По мнению Андрея Люшина, не самые обеспеченные россияне часто вынуждены изымать вклады для финансирования текущих расходов.

При этом, если до конца года никаких существенных изменений в сберегательной активности россиян эксперты не прогнозируют, то в следующем году большинство россиян смогут, скорее всего, отложить еще меньше денег.

Минэкономразвития в июле опубликовало пессимистичный прогноз, который предполагает в 2019 году рост ВВП на 1,4%, реальных зарплат — ниже 1% и инфляцию выше 4%. Опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты при этом предположили, что реальные доходы населения могут уйти в минус в следующем году.

В условиях ожидаемого существенного замедления темпов роста реальных располагаемых доходов, можно ожидать «определенного замедления темпов роста портфелей вкладов в 2019 году», признает Станислав Дужинский.