Россияне стали брать больше крупных кредитов‍

Россияне стали брать больше крупных потребительских кредитов‍

Во втором квартале текущего года в России вырос спрос на крупные потребительские кредиты — на сумму свыше 0,5 млн рублей. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), апреле-июне их брали больше на 37%.

Поясняется, что в основном крупные потребительские кредиты берут на ремонт и обустройство квартир, оплату образования и даже на покупку фитнес-программ.

В то же время, отмечает НБКИ, количество потребкредитов на сумму менее 30 тысяч рублей снижается на такой же показатель — 31%.

Опрошенные изданием эксперты считают, что такие изменения в поведении населения связано с ростом финансовой грамотности и восстановлением экономики РФ.