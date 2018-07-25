Украинцев оставили без пенсий

На Украине объяснили массовые задержки с выплатой пенсий

Украинским пенсионерам пообещали, что выплаты будут произведены в полном объеме, и пообещали информировать об изменениях в графике.

Пенсионный фонд Украины испытывает технические трудности, что и стало причиной массовых задержек пенсионных выплат. Об этом рассказали в государственной почтовой компании «Укрпочта».

Как утверждает пресс-служба компании, задержки носят временный характер. Украинским пенсионерам пообещали, что выплаты будут произведены в полном объеме, и пообещали информировать об изменениях в графике.

«На сегодня существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным фондом Украины выплаты пенсий. Информируем, что выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объёме», — сообщили в «Укрпочте».

Ранее стало известно, что с первого июля текущего года украинские пенсионеры получили прибавку к пенсии в размере 2,3 долларов, или около 140 рублей. Таким образом, минимальная пенсия в стране достигла показателя в 55 долларов, или около 3450 рублей.