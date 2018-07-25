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Планы Минпромторга приведут к росту цен на электричество
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В России вырастут цены на электричество 

Рамблер 25 июля 2018
Фото: РИА Новости
Минпромторг предложил обложить производителей газовых турбин утилизационным сбором, из-за чего может подорожать электричество. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным газеты, мера может коснуться производителей турбин мощностью до 32 мегаватт. Размер сбора и возможные сроки его введения пока неизвестны.
По словам неназваного собеседника издания, в ведомстве предлагали ввести сбор в семь процентов от стоимости оборудования.
«Коммерсант» подчеркивает, что для российских компаний сбор компенсируют субсидиями из бюджета. По мнению источников издания в машиностроительном комплексе, в итоге подорожает только импортное оборудование.
В Минэнерго заявили, что нововведение «непременно ляжет на плечи потребителей». Однако в Минпромторге заверили, что влияние инициативы на энергорынок будет «минимальным».
По данным «Коммерсанта», на доходы от сбора могут создать спецфонд для поддержки отечественных машиностроителей. С помощью поступлений могут компенсировать затраты на создание турбин большой мощности или на модернизацию техники.
Турбины мощностью до 32 мегаватт используются в основном для транспортировки углеводородов по трубам. Газета отмечает, что большинство таких турбин — российские, но иностранное оборудование GE и Siemens «более востребовано на энергорынке».
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