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Собчак разъяснила свою позицию по пенсионной реформе
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Собчак разъяснила свою позицию по пенсионной реформе 

Свободная пресса 1 августа 2018
Фото: Daily Storm
Телеведущая и политик Ксения Собчак в Фейсбук заявила, что не может поддержать «так называемую „пенсионную реформу“ потому что ее попросту пока нельзя назвать таковой».
По мнению Собчак, подобный законопроект должны рассматривать депутаты «по-настоящему демократического парламента» после предварительных публичных и экспертных обсуждений. «Законопроект о пенсионной реформе — серьезнейшее решение, которое нельзя „протаскивать“ под шумок чемпионата мира по футболу», — считает она.
При этом политик подчёркивает, что вопрос о повышении пенсионного возраста все равно бы встал, даже если бы «по-настоящему демократическая власть проводила бы разумную и понятную пенсионную реформу».
«Именно этот аспект реформы кажется мне самым правильным, если бы в целом она была предложена нормальной властью и нормальной процедурой. Пятидесяти пятилетняя женщина в современном мире не должна получать «пособие по старости», каким, по сути, является наша пенсия. Но для этого необходима реформа всего социального обеспечения», — заявляет Собчак.
Ранее «СП» сообщала, что в КПРФ планируют заново сформулировать вопрос для вынесения на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста.
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