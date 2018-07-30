Бизнес против запрета на увольнение людей накануне пенсии

Бизнес готовится "отпасовать мяч" обратно государству в дискуссии о том, за чей счет поддерживать россиян, задержавшихся на рынке труда после повышения пенсионного возраста. Работодателям нужно дать финансовые стимулы для сохранения возрастных сотрудников на рабочих местах, а не "давить" административными мерами, следует из проекта решения заседания комитета по рынку труда и социальному партнерству РСПП, пишут "Ведомости" . Документ в целом одобрен, хотя будет дорабатываться с учетом замечаний участников, сообщила "Ведомостям" управляющий директор управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина

Обязывать компании сохранять работников предпенсионного возраста, ужесточать надзор, расширять круг "запрещенных" к увольнению работников недопустимо, отмечается в проекте решения: "Такие меры становятся факторами их "позитивной" дискриминации". В четверг документ обсуждался на заседании комитета по рынку труда и социальному партнерству и представители Минтруда Роструда подняли вопрос об ужесточении — вплоть до уголовной — ответственности работодателей за увольнение людей в предпенсионном возрасте, рассказывает участвовавший в заседании адвокат по трудовым спорам Павел Андреев . Такое предложение, по словам представителя Минтруда, поступило в ходе общественного обсуждения, и министерство включило его в проект дорожной карты по смягчению последствий пенсионной реформы.

Бизнес высказался категорически против этой меры, говорит П. Андреев. Введение уголовной ответственности приведет лишь к тому, что работодатели будут увольнять мужчин до 60 лет и женщин до 55 лет, говорил ранее "Ведомостям" президент РСПП Александр Шохин . Само повышение пенсионного возраста бизнес концептуально поддерживает, следует из проекта решения, но "жесткий" сценарий реформы предлагает обосновать актуарными расчетами. Участники заседания предложили Минтруду еще раз проанализировать региональную демографическую ситуацию, замечает Андреев: говорилось, что в 36 российских регионах продолжительность жизни мужчин сейчас равна текущему возрасту выхода на социальную пенсию — 65 годам.

Пока планы Минтруда по трудоустройству 1,5 млн россиян, которые в следующем году не выйдут на пенсию, в лучшем случае консервируют и без того неэффективный рынок труда, рассуждает другой участник совещания — профессор Высшей школы экономики Евгений Гонтмахер . Люди останутся на рабочих местах и будут получать мизерные зарплаты — за счет фонда оплаты труда, который иначе распределился бы на остальных работников, говорит он.

Бизнесу нужны стимулы для сохранения рабочих мест за возрастными сотрудниками, следует из проекта решения. Например, льготные взносы за таких работников в ПФР , ФСС и ФОМС или субсидирование их занятости. Также в проекте решения предлагается сократить размер и срок компенсационных выплат работнику после увольнения и упростить само увольнение.

Одновременно РСПП предлагает усилить социальную защиту от безработицы. Сейчас минимальное пособие по безработице составляет 850 руб., максимальное — 4900 руб., говорит М. Москвина. Уволенным мужчинам от 60 лет и женщинам от 55 РСПП его предлагает повысить: максимальное пособие рассчитывать на основе средней зарплаты по региону (75% от утраченного заработка в первые три месяца, 60% — в следующие четыре и затем — 45%) либо платить пособие на уровне не ниже средней пенсии по региону, но не выше утраченного заработка.

Облегчить нагрузку на пенсионную систему предприниматели предлагают через сокращение оснований для выплаты досрочных пенсий. Работники предприятий с особыми условиями труда, с их точки зрения, должны получать не государственные, а корпоративные пенсии. Также облегчить бремя государственных трат может развитие на таких предприятиях системы страхования от несчастных случаев, считает РСПП.