Ещё
Полеты через Москву резко подорожают
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты из-за повышения НДС в Москве 

Ведомости 30 июля 2018
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) подсчитала, что повышение НДС на внутренних линиях при полетах через Москву с действующих 10% до 20% приведет к подорожанию билетов по всем направлениям до 10%, пишет газета «Коммерсантъ».
>> Авиакомпании расстроили россиян
Льготная ставка НДС в размере 10% была введена в 2015 г. для всех внутренних рейсов (нулевая ставка действует для полетов в Крым до 2019 г. и в Калининград бессрочно), она истекает в 2020 г. В июне правительство также решило обнулить НДС для полетов на Дальний Восток.
Снизить НДС для внутренних рейсов в обход столицы (75% всех рейсов выполняются через Москву) предлагал владелец «Реновы» (в активы группы входят «Аэропорты регионов») Виктор Вексельберг. ФАС предлагает обнулить налог к концу 2020 г. Минтранс также выступает за снижение НДС для внутренних рейсов.
По данным АЭВТ, на фоне обнуления НДС для региональных рейсов для полетов через Москву рассматриваются три сценария: обнуление, сохранение льготной ставки и повышение ее до 20%. По данным источников «Коммерсанта», последний вариант уже предложил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов премьеру Дмитрию Медведеву.
По подсчетам АЭВТ, новые льготы для региональных рейсов обойдутся бюджету в 17 млрд руб., а увеличение НДС для полетов через Москву принесет 37 млрд руб. В результате налоговая нагрузка на авиакомпании вырастет на 20 млрд руб., и перевозчикам придется поднять тарифы по всем направлениям не менее чем на 8–10%. Это приведет к «прямо противоположному эффекту — развитие прямого авиасообщения между регионами замедлится», считает президент АЭВТ Владимир Тасун.
По словам Тасуна, для развития авиакомпаний целесообразно сохранить ставку НДС в 10% для российских рейсов через Москву и обнулить ее для минующих Московский авиационный узел рейсов.
Ведомости: последние новости
Россиянам разрешили платить налоги за других людей США задумались об ужесточении новых пошлин на импорт китайских товаров Газ опустился на второе место в структуре доходов «Новатэка»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Россияне скупают дачи108
Дач больше не будет8
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение