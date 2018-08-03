От каких налогов чаще всего уклоняются россияне

Назван самый непопулярный среди россиян налог

Федеральной налоговой службе (ФНС) подсчитали, от уплаты каких налогов чаще всего уклоняются россияне. Как сообщает RT, налог на доходы физлиц (НДФЛ) оказался самым «нелюбимым» у граждан страны.

Российские юрлица чаще всего уклоняются о уплаты налогов на добавленную стоимость (НДС) и прибыль организаций.

По результатам налоговых проверок 2017 года НДС составил более половины (189,5 миллиарда рублей) от всей суммы доначисленных платежей, а налог на прибыль — более 30 процентов (120,6 миллиарда рублей).

После 2,6 тысячи проверок физлиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) в 2017 году налоговики доначислили им 8,775 миллиарда рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс. Этот документ упрощает уплату имущественных налогов физлиц, транспортного и земельного налогов, устанавливая единый налоговый платеж.

По мнению налоговиков, это ускорит оформление платежек и сократит число ошибок при заполнении квитанций.

По новому закону, граждане добровольно будут перечислять в российский бюджет деньги с помощью одного платежного поручения. Суммы будут распределяться по региональным бюджетам.

В первую очередь деньги пойдут на погашение недоимок и задолженностей.