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От каких налогов чаще всего уклоняются россияне
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Назван самый непопулярный среди россиян налог 

Рамблер 15 часов назад
Фото: РИА Новости
В Федеральной налоговой службе (ФНС) подсчитали, от уплаты каких налогов чаще всего уклоняются россияне. Как сообщает RT, налог на доходы физлиц (НДФЛ) оказался самым «нелюбимым» у граждан страны.
Российские юрлица чаще всего уклоняются о уплаты налогов на добавленную стоимость (НДС) и прибыль организаций.
По результатам налоговых проверок 2017 года НДС составил более половины (189,5 миллиарда рублей) от всей суммы доначисленных платежей, а налог на прибыль — более 30 процентов (120,6 миллиарда рублей).
После 2,6 тысячи проверок физлиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) в 2017 году налоговики доначислили им 8,775 миллиарда рублей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс. Этот документ упрощает уплату имущественных налогов физлиц, транспортного и земельного налогов, устанавливая единый налоговый платеж.
По мнению налоговиков, это ускорит оформление платежек и сократит число ошибок при заполнении квитанций.
По новому закону, граждане добровольно будут перечислять в российский бюджет деньги с помощью одного платежного поручения. Суммы будут распределяться по региональным бюджетам.
В первую очередь деньги пойдут на погашение недоимок и задолженностей.
Комментарии  Ещё 37 источников 
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