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О пенсионных накоплениях новосибирцы могут узнать, не выходя из дома
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О пенсионных накоплениях новосибирцы могут узнать, не выходя из дома 

АиФ-Новосибирск 1 августа 2018
Фото: АиФ-Новосибирск
Недавно в Сбербанке Онлайн появились два пенсионных интернет-сервиса государственных услуг, которые подготовлены совместно с Пенсионным фондом России. Теперь жители Новосибирска и области позволяют получать пенсионные услуги через цифровые сервисы, не посещая отделение банка, ПФР и МФЦ.
Можно таким образом получить выписку из индивидуального лицевого счета ПФР. Это поможет понять: какой у клиента на сегодняшний момент трудовой стаж, текущие пенсионные накопления и в какой управляющей компании они находятся. Таким образом, можно оценить ситуацию, чтобы составить планы на будущее.
Кроме того, сервис позволяет перевести пенсию на счет в Сбербанке. Для этого потребуется совершить несколько кликов и самому не ходить в Пенсионный фонд.
По словам Председателя Правления ПАО Сбербанка Германа Грефа, доступ к госуслугам отражает идеи, заложенные в Стратегии-2020 банка. Пенсионные услуги — только начало. Перед Сбербанком стоит важная задача развивать предоставление различных государственных услуг через свои Интернет-сервисы.
«Для многих россиян Пенсионный фонд сегодня стал электронным ведомством, поскольку мы не только перевели все свои ключевые госуслуги в электронную форму, но и предоставляем их в такой форме большинству граждан, — рассказал Председатель Правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов. — Рады, что теперь наши сервисы будут доступны пользователям Сбербанка Онлайн в привычном для них интерфейсе».
Недавно запущенные сервисы доступны для пользователей в разделе «Прочее — Пенсионные программы» веб-версии Сбербанк Онлайн и вкладке «Платежи» мобильного приложения.
К слову, сейчас Сбербанк совместно с ПФР готовятся запустить еще несколько сервисов, в том числе онлайн-оформление, получение и использование материнского капитала.
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