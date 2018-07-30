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Россияне узнают о пенсионных потерях
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Россиян обязали предупреждать о пенсионных потерях 

Lenta.ru 30 июля 2018
Фото: РИА Новости
Государство теперь должно будет уведомлять граждан о рисках потери инвестиционного дохода при смене негосударственного пенсионного фонда чаще, чем раз в пять лет. Соответствующий закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что подать заявление о переводе своих пенсионных накоплений (в рамках программы обязательного пенсионного страхования) можно будет двумя способами: на портале госуслуг или в территориальном органе Пенсионного фонда (ПФР).
В обоих случаях Пенсионный фонд выступит в качестве посредника между старым и новым НПФ (если гражданин не переводит свои накопления в сам ПФР или обратно). Он должен будет уведомить обе организации, а также сообщить гражданину о рисках потерь. По действующим правилам, менять пенсионного страховщика без потери инвестиционного дохода можно не чаще, чем раз в пять лет. В обратном случае все средства, начисленные на счет клиента сверх вложенной им суммы, перейдут в собственность фонда. Предупреждение должно быть вынесено еще до окончательной подачи заявления о смене НПФ.
По нынешним правилам для смены фонда необходимо подать заявление, причем только в новый НПФ. В пояснительной записке к закону отмечается, что из-за недостаточной информированности граждан их потери в 2015-17 годах составили 82 миллиарда рублей.
С 2002 года 22 процента зарплаты гражданина перечислялись работодателям в Пенсионный фонд. Шестью процентами (накопительной частью) из них каждый застрахованный мог распоряжаться по собственному усмотрению: оставить для инвестирования в ПФР (по умолчанию) или передать любому из НПФ. В 2014 году накопительная часть пенсий была заморожена, теперь все 22 процента от зарплаты остаются в ПФР для сокращения дефицита его бюджета.
Параллельно Минфин и ЦБ разрабатывают новую систему, основанную на индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Предполагается, что работники будут самостоятельно делать взносы из своей зарплаты в обмен на льготы по НДФЛ. Кроме того, к пенсионным накоплениям наравне с НПФ могут допустить и страховые компании.
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