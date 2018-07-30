Кого освободили от взносов за капремонт

Старикам и инвалидам разрешили не платить за капремонт

Президент России Владимир Путин позволил старикам и инвалидам не платить взносы за капитальный ремонт домов, в которых они проживают.

Сегодня на официальном портале правовой информации был опубликован подписанный главой государства 226-й федеральный закон, вносящий изменения в Жилищный кодекс.

Согласно ему, законом субъекта РФ «может быть предусмотрена» компенсация расходов на капремонт ряду категорий граждан. Так, 50-процентная субсидия может быть предоставлена живущим одиноко 70-летним неработающим собственникам квартир, а 100-процентная — 80-летним.

Кроме того, вдвое меньше за капитальный ремонт могут платить 70-летние собственники, проживающие в составе семьи, состоящей исключительно из живущих вместе неработающих пенсионеров и/или неработающих инвалидов I и II групп, а удовлетворяющие этим требованиям 80-летние владельцы жилья могут не платить за капремонт вовсе.

Предусмотренные законом изменения в Жилищный кодекс вступят в силу 1 января 2019 года.