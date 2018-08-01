Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила досрочно отпускать на пенсию россиян, которые в течение года не могут найти работу. Как пишут «Известия» , инициатива может коснуться 60-летних мужчин и 55-летних женщин после повышения пенсионного возраста.

При этом бизнесмены выступили против введения ответственности за увольнение сотрудников старшего возраста.

По мнению предпринимателей, необходимо разработать меры соцподдержки пожилых россиян, не несущие ущерба компаниям.

По задумке ТПП, отпускать на пенсию раньше срока можно будет в течение всего переходного периода, то есть до 2034 года.

В Минтруда, комментируя эту идею, напомнили, что досрочно выходить на пенсию смогут мужчины с трудовым стажем 45 лет и женщины со стажем 40 лет — в 63 и 61 год соответственно вместо 65 и 63 лет. Также получать пенсию раньше срока смогут россияне, потерявшие работу.

Бизнесмены также предложили ввести для россиян старших возрастов повышенное пособие по безработице в процентах от утраченного заработка: в первые три месяца — 75 процентов, в последующие четыре месяца — 60 процентов, а далее в 45 процентов. Еще одна идея предпринимателей -полностью отменить или снизить размер отчислений в Пенсионный фонд за работников, которые до пенсии осталось пять лет.

Госдума 19 июля в первом чтении приняла законопроект о пенсионном возрасте. По задумке правительства, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му. Сейчас пенсия для женщин в РФ начинается в 55 лет, а для мужчин — в 60 лет.