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Клиенты «Натали Турс» перешли к угрозам
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Клиенты «Натали Турс» не могут добиться начала выплат компенсаций от турфирмы 

Rambler News Service 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
Туроператор «Натали Турс» не реагирует на претензии и запросы клиентов на компенсацию, по-прежнему ни один из них не получил страховые суммы, хотя сроки на возврат денег давно прошли, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).
«Положенные после подачи документов на возврат денег сроки давно прошли, а никто ничего так и не получил. Туроператор не реагирует на претензии и запросы, скорее всего, просто затягивая процесс», — говорится в сообщении.
В РСТ напомнили, что пока туроператор не объявил о приостановке деятельности, не может быть задействован страховой механизм возврата денег туристам. Поэтому клиенты, «не достучавшись до „Натали“, осаждают турагентства, терроризируют их телефонными звонками, угрожают, требуя денег».
«Если у агентства два-три клиента, можно напрячься и вернуть туристам деньги из собственных средств, но совсем маленьким компаниям или тем, у кого десятки бронирований, это не под силу. Тем более что они полностью выполнили свои обязательства перед клиентами. Кто-то отдает комиссию, но это все равно не решает дело», — подчеркнули в РСТ.
В начале июля туроператор «Натали Турс» сообщил об аннуляции подтвержденных путевок на период с 4 июля по 30 сентября. При этом компания не объявила о приостановке деятельности.
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