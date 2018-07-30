Средняя ипотечная ставка достигла очередного минимума

Средняя рублевая ипотечная ставка в июне достигла очередного минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в июне достигла очередного минимума и составила 9,48%, сообщает ЦБ РФ

Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае — 9,56%. В апреле средневзвешенная ставка по ИЖК составила 9,57%, в марте — 9,64%, в феврале — 9,75%, в январе — 9,85%, в декабре 2017 года — 9,79%, в ноябре — 9,8%, в октябре — 9,94%, в сентябре — 10,05%, в августе — 10,59%.

"Средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), выданным в июне 2018 года, составила 9,48% годовых (в мае — 9,56%)", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, в июне наблюдалось восстановление активности участников рынка ипотечного жилищного кредитования. В течение месяца было выдано 120,5 тысячи рублевых кредитов на общую сумму 242,6 миллиарда рублей. Их доля в объеме потребительских кредитов в рублях в июне увеличилась на 1 процентный пункт, до 24,3%.

Сумма совокупной задолженности по ИЖК на 1 июля превысила 5,7 триллиона рублей, увеличившись за июнь на 2,1%. Качество обслуживания задолженности по ИЖК в июне улучшилось, величина просроченной задолженности сократилась, а ее доля в суммарной задолженности уменьшилась до 1,24%.