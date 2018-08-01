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НПФ ВТБ возобновляет прием заявлений через портал госуслуг
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НПФ ВТБ возобновляет прием заявлений через портал госуслуг 

АиФ Владимир 1 августа 2018
Фото: АиФ Владимир
С 1 августа ВТБ Пенсионный фонд возобновляет сервис по приему заявлений на перевод накопительной пенсии через портал госуслуг.
При заключении договора с НПФ ВТБ граждане могут самостоятельно подать соответствующее электронное заявление в Пенсионный фонд России в любом отделении НПФ. В ближайшее время сервис также будет доступен в офисах банков группы ВТБ.
Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала:
«При заключении договора на перевод накоплений в другой фонд гражданам обязательно нужно подать заявление в Пенсионный фонд России. Это очень важно, поскольку в противном случае договор будет считаться недействительным. Теперь наши клиенты такое заявление могут оформить сразу при заключении договора. Ходить при этом больше никуда не нужно, что очень удобно и значительно экономит время».
На сегодняшний день ВТБ Пенсионный фонд — единственный НПФ на российском рынке, который реализовал такую возможность.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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