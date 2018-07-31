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ФНС откроет доступ к налоговой тайне
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ФНС откроет доступ к налоговой тайне 

Вести Экономика 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
С 1 августа Федеральная налоговая служба начнет публиковать в интернете информацию о налогоплательщиках, которая раньше относилась к налоговой тайне.
С 1 августа бизнесмены через портал «Прозрачный бизнес» смогут сами узнать, не являются ли их партнеры фирмами-однодневками. Кроме того, сервис позволит выяснить, не пользуются ли эти компании серыми схемами для ухода от уплаты налогов.
На портале ФНС раскроет информацию, раньше считавшуюся налоговой тайной. Доступны будут данные о среднесписочной численности работников организаций за предшествующий год, о применяемых налогоплательщиками специальных налоговых режимах, а также информацию об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря предыдущего года.
Новые правила, в основном, коснутся малого и среднего бизнеса. Информация о некоторых компаний все-таки останется закрытой.
“Данные будут опубликованы в отношении хозяйственных товариществ и обществ, за исключением включенных в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам”, — сообщили в ФНС.
ФНС планировала еще в июле 2017 года начать публиковать сведения на своем сайте. Тогда из-за изменений в Налоговом кодексе часть информации перестала быть тайной. Отложить запуск проекта попросили сами представители бизнеса: им нужно было время для того, чтобы сверить с налоговиками и уточнить информацию о себе.
Теперь же процесс планируется запускать в три этапа. С 1 августа станут доступными сведения о среднесписочной численности работников, спецрежимах, участии в консолидированной группе налогоплательщиков. Через два месяца налоговики опубликуют данные о доходах и расходах, а также перечисленных налогах и взносах. 1 декабря станут доступными сведения о нарушениях в сфере налогообложения.
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