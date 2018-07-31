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Работающим пенсионерам повысят выплаты
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Работающим пенсионерам повысят выплаты 

Lenta.ru 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
С 1 августа повысится размер пенсий работающих пенсионеров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда. Максимальная прибавка составит 235 рублей.
«Размер прибавки рассчитывается индивидуально. Играет роль зарплата, с которой отчислялись взносы. Максимальная прибавка составит три пенсионных балла, рассчитанных по стоимости 2017 года, то есть 235,74 рубля», — рассказали в ПФР.
Для работающих пенсионеров (по данным Пенсионного фонда, в России их около девяти миллионов) с 2016 года не предусмотрена ежегодная индексация выплат. Взамен они могут рассчитывать на корректировку в зависимости от страховых взносов работодателей. В отличие от индексации для неработающих пенсионеров, она происходит не в июле, а в августе.
24 июля вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что повышение пенсий для неработающих пенсионеров будет происходить ежегодно 1 января. В 2019 году размер индексации составит 7,05 процента, в 2020 — 6,6 процента, в 2021-м — 6,3 процента. По словам вице-премьера, индексация будет происходить за счет средств, высвобождающихся благодаря пенсионной реформе. 19 июля посвященный ей законопроект прошел первое чтение в Госдуме.
Выступая перед депутатами, министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что к 2024 году размер средней пенсии вырастет на 50 процентов и будет в два раза превышать прожиточный минимум.
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