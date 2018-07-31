Ещё
Россияне стали экономить на роскоши
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.82
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1588
–0.0134
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Россияне стали экономить на роскоши 

Lenta.ru 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
Продажи мировых производителей предметов роскоши в России в 2017 году снизились после аномального роста в 2016-м, пишет РБК. Аналитики связывают это со стабилизацией рынка и с экономической ситуацией в стране.
По подсчетам издания, большинство представленных в России люксовых брендов (имеющих обособленные дочерние компании) столкнулись со снижением выручки по итогам 2017 года. Результаты Chanel упали на 5,5 процента (13,4 миллиарда рублей), Christian Dior — на 1,3 процента (до 1,49 миллиарда), Prada — на 1,6 процента (до 2,49 миллиарда), Hugo Boss — на 3,5 процента (до 3,1 миллиарда).
Некоторые производители все же остались в плюсе. Например, Tiffany & Co. нарастил продажи на 19,2 процента до 1,46 миллиарда рублей, а Bvlgari — сразу на 63,9 процента до 785 миллионов. Однако в целом на рынке наблюдается ощутимое снижение по итогам прошлого года.
Опрошенные изданием аналитики связывают такие результаты с аномальными показателями 2016 года, когда темпы роста продаж российских филиалов намного опережали общемировые (рост на девять процентов против глобального сокращения на те же девять процентов). По их мнению, тогда россияне покупали много роскоши из-за эффекта отложенного спроса. Теперь же ситуация стабилизировалась, а международные компании все равно дорожат российским рынком и считают его одним из стратегических.
В исследовании Deloitte Global Powers of Luxury Goods говорится, что средний класс вынужден был «затянуть пояса» на фоне непростой экономической ситуации.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии3  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Дач больше не будет8
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение