Россиянам разрешили платить налоги за других людей

Россиянам разрешили платить чужие налоги

С 1 января 2019 года россиянам разрешат платить налоги за других людей. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

В ведомстве уточнили, что речь идет об уплате единого налогового платежа физического лица. При этом потребовать возврата денежных средств сможет только сам налогоплательщик. Лицо, платившее за него, не имеет на это права.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс. Этот документ упрощает физлицам уплату имущественных налогов, устанавливая единый налоговый платеж.

По новому закону, граждане добровольно будут перечислять в российский бюджет деньги с помощью одного платежного поручения. Сумма перейдет на счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физлиц, транспортного и земельного налогов. Из казначейства платежи будут поступать в местные бюджеты.

В первую очередь деньги пойдут на погашение недоимок и задолженностей. Информация о платежах будет доступна в личном кабинете налогоплательщика. По мнению налоговиков, нововведение ускорит оформление платежных документов и сократит число ошибок при заполнении квитанций.