История одного мошенничества: как телефон за 14 000 рублей превратился в покупку за 40 000 рублей

39-летний житель Бежецка столкнулся с вопиющим случаем мошенничества при покупке сотового телефона. Мужчина решил сделать подарок супруге. Он пришёл в один из салонов сотовой связи. Предприимчивые продавцы втюхали телефон покруче и подороже чем тот, который изначально клиент хотел приобрести.

Итоговая цена, озвученная продавцом-консультантом, — 14 тысяч рублей. Когда покупатель начал сомневаться, представитель магазина тут же предложили ему рассрочку: «Те же 14 тысяч заплатите». В общем, мужчина согласился и вышел на улицу.

В салоне его жена осталась оформлять документы. При этом, по словам женщины, она несколько раз уточнила у продавцов окончательную цену — действительно ли будет 14 000? На что получала каждый раз положительный ответ. Наконец, длительная процедура завершена, телефон на руках — счастливые покупатели вернулись домой.

Счастье длилось недолго. Пока один из супругов изучал новый телефон, другой стал внимательно читать, что же они подписали. Вот тут-то и всплыл сюрприз: вместо обещанных 14 тысяч фигурировала общая сумма к оплате около 40 тысяч рублей. Оказалось, что покупателю сделали страховку жизни и страховку телефона, к тому же всё-таки была не рассрочка, а кредит на 3 года.

Супруги обратились в отдел по защите прав потребителей г. Бежецка, где специалисты помогли составить необходимую документацию для отказа от страховки. Чем закончилась эта история, пока неизвестно, сообщает http://vdvbezheck.ru