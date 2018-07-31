Ещё
История одного мошенничества: как телефон за 14 000 рублей превратился в покупку за 40 000 рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.00
72.00
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

История одного мошенничества: как телефон за 14 000 рублей превратился в покупку за 40 000 рублей 

tvernews.ru 31 июля 2018
39-летний житель Бежецка столкнулся с вопиющим случаем мошенничества при покупке сотового телефона. Мужчина решил сделать подарок супруге. Он пришёл в один из салонов сотовой связи. Предприимчивые продавцы втюхали телефон покруче и подороже чем тот, который изначально клиент хотел приобрести.
Итоговая цена, озвученная продавцом-консультантом, — 14 тысяч рублей. Когда покупатель начал сомневаться, представитель магазина тут же предложили ему рассрочку: «Те же 14 тысяч заплатите». В общем, мужчина согласился и вышел на улицу.
В салоне его жена осталась оформлять документы. При этом, по словам женщины, она несколько раз уточнила у продавцов окончательную цену — действительно ли будет 14 000? На что получала каждый раз положительный ответ. Наконец, длительная процедура завершена, телефон на руках — счастливые покупатели вернулись домой.
Счастье длилось недолго. Пока один из супругов изучал новый телефон, другой стал внимательно читать, что же они подписали. Вот тут-то и всплыл сюрприз: вместо обещанных 14 тысяч фигурировала общая сумма к оплате около 40 тысяч рублей. Оказалось, что покупателю сделали страховку жизни и страховку телефона, к тому же всё-таки была не рассрочка, а кредит на 3 года.
Супруги обратились в отдел по защите прав потребителей г. Бежецка, где специалисты помогли составить необходимую документацию для отказа от страховки. Чем закончилась эта история, пока неизвестно, сообщает http://vdvbezheck.ru
tvernews.ru: последние новости
Пенсионный фонд объяснил, что будет с учителями, врачами и творческими работниками при повышении пенсионного возраста Какая зарплата и пенсия у депутата: Госдума раскрыла секрет 16 июля истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей2
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение