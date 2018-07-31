«Возрождение» поучаствовало в конференции по рефинансированию микрозаймов и кредитов

Банк «Возрождение» принял участие в первой всероссийской конференции по рефинансированию микрозаймов и кредитов «Рефинансирование. Версия 2.0: консолидация рынка», которая прошла в Калининграде, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Участники конференции — крупнейшие игроки рынка — представили свои программы рефинансирования задолженности юридических и физических лиц. Организатором мероприятия выступила компания Рефинансируй.рф в партнерстве с саморегулируемой организацией «МиР» и НАУМИР. Программы рефинансирования кредитов юридических и физических лиц банка «Возрождение» представила советник председателя правления Татьяна Красюк.

«Банк «Возрождение» активно использует этот инструмент. Компании получают возможность снизить долговую нагрузку, структурировать сделку и сменить финансового партнера — банк на более эффективного», — рассказала Красюк.

Участниками конференции были отмечены впечатляющие показатели «Возрождения» по продуктам рефинансирования для физических лиц — потребительские кредиты по ставке от 11,4% годовых и ипотека по ставке от 9,20% годовых. С 2017 года банком рефинансировано кредитов физлиц на сумму 2,4 миллиарда рублей.

Конференция позволила впервые собрать в Калининграде большое количество представителей бизнеса, микрофинансовых организаций, банков, органов власти, СМИ, частных лиц и обсудить ряд важных вопросов для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, расширения деловых контактов и просто для дружеского общения.