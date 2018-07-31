Ещё
«Возрождение» поучаствовало в конференции по рефинансированию микрозаймов и кредитов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.00
72.00
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

«Возрождение» поучаствовало в конференции по рефинансированию микрозаймов и кредитов 

РИАМО 31 июля 2018
Фото: РИАМО
Банк «Возрождение» принял участие в первой всероссийской конференции по рефинансированию микрозаймов и кредитов «Рефинансирование. Версия 2.0: консолидация рынка», которая прошла в Калининграде, говорится в сообщении пресс-службы банка.
Участники конференции — крупнейшие игроки рынка — представили свои программы рефинансирования задолженности юридических и физических лиц. Организатором мероприятия выступила компания Рефинансируй.рф в партнерстве с саморегулируемой организацией «МиР» и НАУМИР. Программы рефинансирования кредитов юридических и физических лиц банка «Возрождение» представила советник председателя правления Татьяна Красюк.
«Банк «Возрождение» активно использует этот инструмент. Компании получают возможность снизить долговую нагрузку, структурировать сделку и сменить финансового партнера — банк на более эффективного», — рассказала Красюк.
Участниками конференции были отмечены впечатляющие показатели «Возрождения» по продуктам рефинансирования для физических лиц — потребительские кредиты по ставке от 11,4% годовых и ипотека по ставке от 9,20% годовых. С 2017 года банком рефинансировано кредитов физлиц на сумму 2,4 миллиарда рублей.
Конференция позволила впервые собрать в Калининграде большое количество представителей бизнеса, микрофинансовых организаций, банков, органов власти, СМИ, частных лиц и обсудить ряд важных вопросов для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, расширения деловых контактов и просто для дружеского общения.
РИАМО: последние новости
Репетиторов и нянь предлагают вывести из сферы действия Трудового кодекса После железнодорожного лоукостера россияне ждут появления перевозок на конной тяге Проект выходных и праздничных дней в 2019 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей2
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение