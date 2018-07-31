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Сбербанк роботизирует кредитование крупнейших клиентов
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Сбербанк роботизирует кредитование крупнейших клиентов 

РИА Новости 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, запустил пилотный проект по роботизации оформления кредитных договоров с крупнейшими корпоративными клиентами, в дальнейшем проект может быть распространен на кредитование крупного и среднего бизнеса, говорится в сообщении кредитной организации.
"Sberbank CIB запустил проект по роботизированной автоматизации оформления кредитных договоров с крупнейшими корпоративными клиентами. На начальном этапе проект реализуется внутри Sberbank CIB, до 1 сентября 2018 года начнется эксплуатация алгоритма на промышленных данных", — говорится в пресс-релизе.
"Автоматизация рутинных бизнес-процессов позволяет работникам банка сосредоточиться на индивидуальной работе с клиентами. В настоящий момент iCredo (название программного робота — ред.) применяется при оформлении кредитных договоров крупнейших корпоративных клиентов Sberbank CIB, в будущем мы планируем тиражировать его также на крупный и средний бизнес", — прокомментировал запуск «пилота» старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.
Программный робот с рабочим названием iCredo оптимизирует работу сотрудников Sberbank CIB с кредитными договорами крупнейших клиентов, в частности использование робота позволит в 2,5 раза сократить сроки заведения кредитных договоров в системы банка, минимизировать ошибки и снизить операционные расходы банка, отмечается в сообщении.
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