В обрабатывающей промышленности, торговле и образовании предпочитают работать российские пенсионеры

Уже несколько лет в России отмечается рост занятости пенсионеров. За последние 10 лет уровень занятости россиян, уже вышедших на законный отдых, растет.

Причем, по словам экспертов, нельзя сказать, что мужчины или женщины, выйдя на пенсию, начинают больше работать. Рост показывают обе категории пенсионеров. Чаще всего они отдают предпочтение обрабатывающей промышленности. В ней трудоустроены около 3 миллионов пенсионеров. 2,3 миллиона человек выбрали сферу торговли. Примерно такое же количество опытных сотрудников привлекла сфера образования.

Определены и профессии с самым высоким средним возрастом работников. Так, в сельском хозяйстве средний возраст 44 года, в здравоохранении и жилищно-коммунальном хозяйстве — 43,2 года, в образовании — 42,9 года. Причем пенсионеры готовы работать наравне с более молодыми коллегами. Их трудовая неделя состоит из 30-40 часов.

Статистику подтверждает и опыт Вологды, где больше половины пенсионеров продолжают ходить на службу. Согласно опросу, проведенному Вологодским научным центром РАН, каждый пятый из неработающих пенсионеров готов выполнять «любую посильную работу», если будут вакансии. Помимо зарплаты, пенсионеров привлекает желание оставаться активными членами общества и общаться с коллегами.