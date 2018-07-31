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Оформление биометрического закранпаспорта подорожает с 3 августа
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Оформление биометрического закранпаспорта подорожает с 3 августа 

Российская Газета 31 июля 2018
Фото: Российская Газета
За загранпаспорт с электронным носителем теперь придется платить 5 тысяч рублей вместо 3,5 тысячи. Оформление такого документа несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет будет стоить 2,5 тысячи рублей — ранее с 1,5 тысячи.
Госпошлина за получение свидетельства о регистрации транспортного средства с выдачей соответствующего документа на пластиковой основе нового поколения составит 1,5 тысячи рублей против 500 рублей.
Поправки в Налоговый кодекс, которые вводят новые размеры пошлин, также предполагают возможность получения водительских прав нового поколения со встроенным чипом (пока их еще не выдают). Оформление таких документов будет стоить 3 тысячи рублей. За получение обычных «пластиковых» прав по-прежнему придется платить не больше 2 тысяч рублей.
Увеличение размеров государственных пошлин называлось необходимой мерой. В качестве аргумента МВД приводило тот факт, что затраты федерального бюджета на предоставление государственных услуг по выдаче документов нового образца, а также на создание инфраструктуры обработки и хранения электронных данных, постоянно растут.
Действовавшие ранее пошлины могли компенсировать затраты лишь на 40 процентов. Повышение пошлин, как ожидается, позволит ежегодно направлять в федеральную казну около 42,3 миллиарда рублей.
Не стоит забывать, что при оформлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг на госпошлины действует скидка в 30 процентов. Чтобы получить ее, нужно лишь зарегистрироваться на сайте, выбрать услугу, заполнить заявление в электронном виде и произвести оплату.
На оформлении загранпаспорта можно сэкономить, выбрав вместо биометрического обычный, старого образца. Он выдается всего на пять лет, зато пошлина, как и раньше, составляет вполне приемлемые 2 тысячи рублей.
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