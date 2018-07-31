Совкомбанк предложил 12% бонусами за покупки смартфоном

За покупки по карте «Халва» клиенты получают бонусные баллы, которыми в дальнейшем могут компенсировать полностью или частично стоимость произведенных ранее трат у партнеров банка. Баллы обмениваются на рубли по курсу 1:1. Для получения кешбэка необходимо совершить минимум пять расходных операций в месяц на общую сумму от 10 тыс. рублей в любых торговых точках.

При оплате товаров и услуг за счет собственных средств баллы начисляются в размере 3% в магазинах-партнерах и 1% вне партнерской сети, а также в размере 12% и 3% соответственно, если покупка была произведена с помощью Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay.

Продуктовый виджет

За покупки в рассрочку держатели карт получат 1% баллами за операции, совершенные в течение трех месяцев после открытия договора.

Екатерина Марцукова. «Расплачиваться смартфоном достаточно просто — необходимо скачать соответствующее приложение и привязать банковскую карту. Однако не все устройства могут обладать необходимыми характеристиками, позволяющими использовать сервисы. Предложенные 12% за покупки выглядят весьма привлекательно, мало кто из банков предлагает такой кешбэк», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру

Количество начисленных баллов не может превышать 5 тыс. в месяц.