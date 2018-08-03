В Екатеринбурге должник по алиментам спрятался «в домике» от УФССП

В Железнодорожном районе Екатеринбурга 31-летний мужчина спрятался под кроватью от сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов. Но сотрудники ведомства смогли его найти, сообщает в пятницу, 3 августа, «АиФ-Урал»

Мужчина оказался должен своей 6-летней дочери 450 тысяч рублей. За уклонения от алиментов он даже был привлечен к административной ответственности, и был привлечен судом к 100 часам исправительных работ. Но после этого сразу скрылся. Судебные приставы долго не могли выйти на алиментщика: он нигде не работал, а по требованию о явке не появлялся.

Вскоре появилась информация о местонахождении в квартире. «Должник, узнав о том, что пришли судебные приставы, около трех часов категорически не открывал дверь в квартиру, продолжал укрываться и на неоднократные требования судебных приставов открыть дверь не реагировал», — рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Дверь приставам открыла мать алиментщика, а сам уклонист спрятался под кроватью. В тоге он был доставлен в Железнодорожный районный отдел судебных приставов. «Должник активно воспрепятствовал законной деятельности должностного лица и совершил административное правонарушение, по ст. 17.8 КоАП РФ (»Воспрепятствование законной деятельности должностного лица»)», — отметили в ведомстве.

В результате в отношении алиментщика было возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов без уважительных причин — ч.1 ст. 157 УК РФ.