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В Екатеринбурге должник по алиментам спрятался «в домике» от УФССП
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В Екатеринбурге должник по алиментам спрятался «в домике» от УФССП 

АиФ Урал 47 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Железнодорожном районе Екатеринбурга 31-летний мужчина спрятался под кроватью от сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов. Но сотрудники ведомства смогли его найти, сообщает в пятницу, 3 августа, «АиФ-Урал».
Мужчина оказался должен своей 6-летней дочери 450 тысяч рублей. За уклонения от алиментов он даже был привлечен к административной ответственности, и был привлечен судом к 100 часам исправительных работ. Но после этого сразу скрылся. Судебные приставы долго не могли выйти на алиментщика: он нигде не работал, а по требованию о явке не появлялся.
Вскоре появилась информация о местонахождении в квартире. «Должник, узнав о том, что пришли судебные приставы, около трех часов категорически не открывал дверь в квартиру, продолжал укрываться и на неоднократные требования судебных приставов открыть дверь не реагировал», — рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Дверь приставам открыла мать алиментщика, а сам уклонист спрятался под кроватью. В тоге он был доставлен в Железнодорожный районный отдел судебных приставов. «Должник активно воспрепятствовал законной деятельности должностного лица и совершил административное правонарушение, по ст. 17.8 КоАП РФ (»Воспрепятствование законной деятельности должностного лица»)», — отметили в ведомстве.
В результате в отношении алиментщика было возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов без уважительных причин — ч.1 ст. 157 УК РФ.
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