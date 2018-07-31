Продавцы мебели оформили кредит на приятеля в Минераловодском горокруге

Двух работников мебельного салона заподозрили в мошенничестве, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по СК.

Житель Минераловодского горокруга обратился в полицию и рассказал, что на него незаконно оформили кредитный договор. Сотрудники банка потребовали, чтобы мужчина погасил кредит на сумму более 50 тысяч рублей, выданный на покупку мебели в одном из городских салонов. Поскольку мужчина не брал денег в кредит, он заподозрил, что за него это сделали злоумышленники.

Полицейские выяснили, что паспорт потерпевшего хранился у его молодой знакомой, работающей в том самом мебельном салоне. Она вместе с другим сотрудником магазина оформила на мужчину кредит, получила мебель, а расплачиваться с банком не собиралась. Оба подозреваемых в мошенничестве признали свою вину, и в их отношении возбудили уголовное дело.