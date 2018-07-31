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Жители Украины берут кредиты на потребительские расходы, подарки и лечение
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Жители Украины берут кредиты на потребительские расходы, подарки и лечение 

ТАСС 31 июля 2018
ТАСС, 31 июля. Ключевой игрок на рынке микрофинансового кредитования Украины компания Moneyveo на основе своей статистики составила рейтинг, отображающий основные потребности жителей Украины, ради которых они оформляют кредит онлайн.
Самыми распространенными потребностями жителей Украины стали потребительские расходы. Восемь из десяти соотечественников берут кредиты онлайн на стандартные расходы — покупку еды, оплату детского сада или смену расходников автомобиля. Сумма таких денежных займов обычно умеренная, после получения зарплаты люди быстро погашают взятый онлайн кредит.
В этот список попали займы на подарки. Каждый десятый украинец берет ссуды, чтобы сделать подарок. Пик таких денежных займов возрастает к праздникам — середина декабря (День Святого Николая), середина февраля (День Святого Валентина), начало марта (8 марта), конец лета-начало осени (к свадьбам).
Также жители Украины берут кредиты на оплату коммунальных счетов. Каждый двадцатый клиент нашей компании берет кредит онлайн, чтобы оплатить счет за газ или отопление в холодный сезон. Украинцы также оформляют онлайн-кредиты на лечение и непредвиденные расходы.
В списке распространенных потребностей также есть займы на ремонт автомобиля. Чаще всего средства взаймы на ремонт своего авто берут те, кто зарабатывает с его помощью деньги — перевозит людей, доставляет товары или просто добирается на работу.
Ремонт жилья тоже вошел в данный список потребностей. Важной статьей расходов семейной пары или молодого человека — является покупка бытовой техники.
Одной из распространенных потребностей украинцев стало и образование. Наша клиентка взяла кредит на оплату курсов по наращиванию ресниц и формированию бровей. Получила специальность — стала работать дома. В этом случае кредит онлайн выступил инвестицией в будущее конкретного человека, взятая когда-то ссуда обеспечивает заемщику стабильный доход.
Потребность займа на путешествия, отдых также вошла в список.
ТОП расходов, на которые берут кредиты онлайн украинцы, составлен на базе внутренней статистики компании Moneyveo ООО «МАНИВЕО CКОРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ».
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