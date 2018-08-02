Банк «Кубань Кредит» ввел cash back по премиальной карте «Мир»

Дебетовая карта «Мир Премиальная» от краснодарского банка «Кубань Кредит» теперь предлагается с программой лояльности, которая включает cash back и два бесплатных дополнительных сервиса: услугу «Юрист 24» и страхование движимого имущества «Персона Альфа».

Так, по карте теперь предусмотрено вознаграждение в размере 10% от суммы безналичных операций по приобретению художественных товаров, 5% — от покупки билетов на развлекательные мероприятия и оплаты услуг по аренде автомобилей, 0,5% — от любых других покупок.

Продуктовый виджет

Полина Пронина. «Введение банком различных «плюшек» всегда делает карточный продукт более привлекательным для потенциального клиента. В данном случае стоит обратить внимание на ограничение по сумме возврата в размере 2 тысяч рублей в месяц», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру

Прочие условия остались прежними.

Счет карты открывается в рублях. Срок ее действия — три года.

Плата за выпуск и обслуживание взимается единовременно за весь срок и составит 6 тыс. рублей. Бесплатно снять денежные средства с карты можно в банкоматах и ПВН банка. За выдачу более чем 100 тыс. рублей в месяц в устройствах сторонних кредитных организаций придется заплатить 1,2%, но не менее 150 рублей; получить до 100 тыс. рублей в месяц можно без комиссии.

Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.