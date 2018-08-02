Ещё
Банк «Кубань Кредит» ввел cash back по премиальной карте «Мир»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Банк «Кубань Кредит» ввел cash back по премиальной карте «Мир» 

Банки.ру 18 часов назад
Фото: Sostav.ru
Дебетовая карта «Мир Премиальная» от краснодарского банка «Кубань Кредит» теперь предлагается с программой лояльности, которая включает cash back и два бесплатных дополнительных сервиса: услугу «Юрист 24» и страхование движимого имущества «Персона Альфа».
Так, по карте теперь предусмотрено вознаграждение в размере 10% от суммы безналичных операций по приобретению художественных товаров, 5% — от покупки билетов на развлекательные мероприятия и оплаты услуг по аренде автомобилей, 0,5% — от любых других покупок.
Продуктовый виджет
«Введение банком различных «плюшек» всегда делает карточный продукт более привлекательным для потенциального клиента. В данном случае стоит обратить внимание на ограничение по сумме возврата в размере 2 тысяч рублей в месяц», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.
Прочие условия остались прежними.
Счет карты открывается в рублях. Срок ее действия — три года.
Плата за выпуск и обслуживание взимается единовременно за весь срок и составит 6 тыс. рублей. Бесплатно снять денежные средства с карты можно в банкоматах и ПВН банка. За выдачу более чем 100 тыс. рублей в месяц в устройствах сторонних кредитных организаций придется заплатить 1,2%, но не менее 150 рублей; получить до 100 тыс. рублей в месяц можно без комиссии.
Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.
Банки.ру: последние новости
АСВ начинает выплату 17,8 млрд рублей страховки вкладчикам Газбанка ОБК назвало регионы с самой высокой кредитной активностью вo II квартале Ёксель-вексель: хроники одного обмана
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение