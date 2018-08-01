Что делать, если ошибся при переводе денег на банковскую карту?

Юристы советуют подавать заявление в суд.

«В данной ситуации отменить платёж нельзя. Человек, вводя код подтверждения платежа, пришедший по СМС, обязан проверить правильность реквизитов, и за это банк ответственности не несёт, — объясняет юрист Ольга Панфёрова. — В сложившейся ситуации необходимо позвонить на «горячую линию» банка и сообщить об ошибке; связаться с получателем денег и попросить вернуть ошибочно переведённые средства; написать заявление в банк в двух экземплярах, один из которых, с отметкой о вручении, остаётся у заявителя; подавать заявление в суд».