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Что делать, если ошибся при переводе денег на банковскую карту?
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Что делать, если ошибся при переводе денег на банковскую карту? 

АиФ Волгоград 1 августа 2018
Фото: АиФ Волгоград
Юристы советуют подавать заявление в суд.
«В данной ситуации отменить платёж нельзя. Человек, вводя код подтверждения платежа, пришедший по СМС, обязан проверить правильность реквизитов, и за это банк ответственности не несёт, — объясняет юрист Ольга Панфёрова. — В сложившейся ситуации необходимо позвонить на «горячую линию» банка и сообщить об ошибке; связаться с получателем денег и попросить вернуть ошибочно переведённые средства; написать заявление в банк в двух экземплярах, один из которых, с отметкой о вручении, остаётся у заявителя; подавать заявление в суд».
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