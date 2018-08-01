Что о вас пишут в кредитной истории

Что там есть, а чего нет.

Что такое кредитная история каждый, наверное, уже знает. По сути, это база данных, куда вносится информация о том, какие кредиты вы брали, на какую сумму, когда, насколько прилежно их возвращали и так далее.

Кредитная история — это, фактически, лицо заемщика. Именно по этому лицу банк часто и принимает решение о выдаче или невыдаче кредита. Таким образом, все мы понимаем насколько важно содержать это «лицо» в чистоте.

В принципе, в общих чертах я все описал. А теперь о деталях: а какую именно информацию о вас собирают в кредитных историях? Давайте разберемся.

Так вот, история каждого заемщика состоит из нескольких разделов:

· Титульный

· Основной

· Дополнительный (он же закрытый)

· Информационный.

Какие данные содержатся в этих разделах?

В титульном разделе содержится информация, содержащая персональные данные вас.

В основном — информация о величине долга, сроках погашения кредита, сроках уплаты процентов, данные о долге, просрочках, дата последнего платежа и так далее. Грубо говоря, все, что касается ваших текущих кредитов.

В дополнительном (закрытом) разделе содержатся данные об источниках формирования истории, ее пользователях и тех, кто может требовать погашения долга — держателях долга (например, банк или коллекторские агентства).

В информационном разделе содержатся данные об истории выданных кредитах или отказов в них. Здесь же находится информация о двух или более случаях (подряд) просрочки платежа в течение 120 календарных дней с даты наступления срока исполнения обязательства по договору займа (кредита), которое не исполнено заёмщиком.

В общем, теперь вы знаете о том, что в вашей кредитной истории.