15 новосибирцев не досчитались своих пенсий и пожаловались в банк России

За последние три месяца жители Новосибирской области 15 раз пожаловались в Банк России на негосударственные пенсионные фонды. В пресс-службе Сибирского главного управления Банка России сообщили, что сейчас жители в основном жалуются в Банк России на незаконный перевод пенсионных накоплений без их ведома либо на удержание средств у текущего страховщика, а также потерю инвестиционного дохода при переходе.

30 июля 2018 года президент РФ подписал закон, который делает механизм перехода из одного пенсионного фонда в другой более понятным: люди обязательно будут узнавать о размере инвестиционного дохода, который они потеряют при досрочном переходе. Поэтому в ЦБ прогнозируют дальнейшее сокращение жалоб.

Сейчас один раз в год накопления можно перевести из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, или уйти из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд или вернуться из негосударственного в ПФР.

Но смена страховщика чаще одного раза в пять лет может привести к потере инвестиционного дохода.

С 1 января 2019 года заявление о смене фонда можно будет подать через Единый портал госуслуг. Также можно придти в ПФР лично или поручить подать заявление своему представителю с нотариальной доверенностью.

«Сегодня при переходе человек общается только с тем фондом, куда он планирует перевести деньги. Новый фонд заинтересован в клиенте и может умолчать, что тот рискует потерять доход. Именно поэтому был принят закон, который позволит сделать процедуру смены фондов прозрачной и понятной», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

Всю информацию о поданных заявлениях о смене страховщика и уведомлениях об отказе от смены страховщика можно будет посмотреть на портале госуслуг. В зависимости от того, когда планируется фактический перевод денег, можно подать заявление о переходе или заявление о досрочном переходе. В первом случае средства будут переведены через пять лет без потери инвестиционного дохода. Во втором случае деньги будут переведены на следующий год после подачи заявления, но доход от инвестирования средств передан не будет.

В 2017 году в Новосибирске активизировались мошенники, которые выдавали себя за сотрудников Пенсионного фонда РФ: они предлагали перевести накопительную часть пенсии в негосударственный пенсионный фонд.