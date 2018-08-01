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Пенсионный фонд Сбербанка оштрафован за нарушение прав вкладчика
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Пенсионный фонд Сбербанка оштрафован за нарушение прав вкладчика 

Хабаровский край сегодня 1 августа 2018
Фото: Хабаровский край сегодня
Суд Центрального района Хабаровска взыскал с АО «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» средства за несоблюдение требований потребителя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Общая сумма, которую по решению суда выплатит банк, составит 24,9 тыс. рублей.
— Мой доверитель обратился в отделение Сбербанка, когда у него заканчивался вклад, и попросил рассказать о том, какие вклады действуют. Он хотел положить деньги под проценты на 2 года с возможностью снять их досрочно по необходимости. Но вместо этого сотрудники Сбербанка, по его словам, убедили его положить их на пенсионный вклад, снятие средств с которого не предусмотрено, — рассказала представитель клиента Сбербанка Наталья Фаст. — Пенсионный фонд Сбербанка не имеет отдельных офисов, и сотрудники банка уполномочены заниматься и пенсионными вкладами.
Хабаровчанин согласился, и только потом, внимательно прочитав договор, выяснил, что заключил его на пенсионный вклад. Но больше всего его поразило другое: он внес на счет 150 тыс. рублей, однако из них зачислены были лишь 104 тыс. Как выяснилось, 20% от суммы были удержаны банком в качестве компенсации пенсионному фонду в случае досрочного расторжения договора, а 13% как подоходный налог. Вкладчик не согласился, и попробовал вернуть хотя бы удержанный подоходный налог, предоставив справки из налоговой. Но Сбербанк эту просьбу не выполнил.
— Мы обратились в суд с иском о признании условий договора недействительными, взыскании денежных средств, денежной компенсации морального вреда, штрафа, — сказала Наталья Фаст. — Требования истца суд удовлетворил частично. В пользу него с ответчика взысканы 15,6 тыс. рублей — удержанный подоходный налог, компенсация морального вреда — 1 тыс. рублей. За несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя на Пенсионный фонд Сбербанка наложен штраф в размере 8,3 тыс. рублей.
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