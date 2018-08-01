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С 1 августа должен заработать проект Федеральной налоговой службы «Прозрачный бизнес»
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С 1 августа должен заработать проект Федеральной налоговой службы «Прозрачный бизнес» 

Авторадио 1 августа 2018
С его помощью, как обещают в ФНС, можно будет сразу проверить благонадежность потенциальных деловых партнеров или узнать, как собственный бизнес выглядит со стороны. В открытый доступ планируют выложить данные, не составляющие налоговую тайну. В том числе информацию о специальных налоговых режимах, которыми пользуется организация; суммы недоимок и задолженности по пеням и штрафам, а также все факты нарушения налогового законодательства. Кроме того, с помощью нового сервиса все желающие смогут узнать численность сотрудников компании и общую сумму доходов и расходов согласно официальной финансовой отчетности.
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