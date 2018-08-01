Подрастет ли пенсия?

Увеличатся ли в августе страховые пенсии для работающих пенсионеров и если увеличатся, то насколько?

М. Грибова, Инза

— Да, в августе работавшие в 2017 году пенсионеры региона начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. На беззаявительный перерасчёт страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2017 году уплачивали страховые взносы. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определённый процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: её размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.