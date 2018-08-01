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Подрастет ли пенсия?
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Подрастет ли пенсия? 

АиФ — Ульяновск 1 августа 2018
Фото: АиФ – Ульяновск
Увеличатся ли в августе страховые пенсии для работающих пенсионеров и если увеличатся, то насколько?
М. Грибова, Инза
Отвечает руководитель группы по взаимодействию со СМИ Отделения Пенсионного фонда РФ по Ульяновской области Марина Савина:
— Да, в августе работавшие в 2017 году пенсионеры региона начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. На беззаявительный перерасчёт страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2017 году уплачивали страховые взносы. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определённый процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: её размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.
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