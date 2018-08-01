Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 0,2-1,2 п. п.

Сбербанк России снизил ставки по потребительским кредитам на 0,2-1,2 п. п. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Максимальное снижение — на 1,2 п. п. — зафиксировано по потребкредитам от 300 тыс. до 1 млн рублей для клиентов, которые не получают зарплатные или пенсионные зачисления в Сбербанке. Теперь процентная ставка по кредитам для этой категории клиентов составляет 11,7%, уточнили в пресс-службе банка.

"Предложенные условия призваны поддержать высокий потребительский спрос, который мы наблюдали в ходе первого полугодия 2018 года. За шесть месяцев 2018 года Сбербанк выдал кредитов на рекордные 714 млрд рублей. Это на 74% больше, чем за шесть месяцев 2017 года и превышает показатели выдач за аналогичные периоды всех предыдущих лет", — сообщил управляющий директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

Сниженные процентные ставки будут действовать с 1 августа по 14 октября 2018 года.