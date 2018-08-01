Две столицы: Где жить дешевле, в Москве или Киеве?

Сейчас на Украине принято всячески бахвалиться достижениями на пути страны в Европу, и для оправдания выбранного вектора в качестве отрицательного примера приводить жизнь в России. Столица любого государства манит людей широкими возможностями и высоким качеством жизни.

В последние годы Киев, несмотря на объявленные властью реформы и знаменитого мэра-боксера, не может похвастаться ни тем, ни другим — выживать в матери городов русских становится все сложнее.

Издание Украина. Ру решило сравнить, сколько стоит жизнь в Киеве и в Москве.

Средняя месячная заплата, согласно последней официальной статистике, в Киеве равняется 13 тыс. 553 гривнам, но в пересчёте на валюту это всего лишь $505, а в Москве — 89 тыс.318 рублей ($1432), то есть почти втрое выше.

Можно, конечно, утверждать, что и жизнь в Белокаменной в три раза дороже, чем в Киеве. Но так ли это на самом деле? Давайте считать.

Коммуналка

Как оказалось, киевляне платят за коммунальные услуги больше москвичей. В среднем на отопление двухкомнатной квартиры в Киеве приходится тратить 1,3 Гкал тепла, по действующим тарифам — это 1841,9 гривни. В столице России 1 Гкал тепла стоит от 1006 до 2101 рубля. То есть, в пересчете на украинскую валюту, за отопление такой же двухкомнатной квартиры в среднем придется платить существенно ниже — от 631 до 1272 гривен.

Один кубометр горячей воды в Киеве стоит 83,1 гривны. Если семья использует пять кубов в месяц, только за горячее водоснабжение придется заплатить 415,5 гривны. В то же время холодная вода в столице Украины обходится в 13,77 гривны за кубометр. В России 1 куб. м холодной воды стоит 57,46 рубля (27 гривен), то есть вдвое дороже. Зато за кубометр горячей приходится платить 163,24 рубля (76 гривен), несколько ниже, чем в Киеве. Так, московская семья, которая тратит за месяц пять кубов, заплатит 380 гривен, то есть на 35,5 гривен ниже, чем в Киеве.

Учитывая отсутствие договоренности с Международным валютным фондом о цене газа и ожидаемую девальвацию гривны, Кабинету министров Украины с октября, чтоб сохранить сотрудничество с МВФ, придется поднять цену газа для населения не на 60%, как ожидалось ранее, а почти вдвое — до 15 тыс. гривен за тысячу кубометров, сообщают украинские СМИ.

Украинцы с тревогой ждут повышения цены на газ, ведь подорожание голубого топлива неизбежно повлечет за собой рост коммунальных тарифов, которые и так не по силам более половины населения страны. Скорее всего, в новый отопительный сезон украинцы войдут уже с подорожавшими голубым топливом и отоплением.

Субсидии, названные украинским правительством панацеей от роста коммунальных тарифов, положения не спасают — в Киеве самые высокие в Украине средние пенсии и зарплаты, поэтому "скидку" получили всего 20% киевских домохозяйств. Остальные 80% киевлян вынуждены платить за коммуналку полную цену. В правительстве говорили, что снизить эффект от роста цен должны субсидии, однако взят курс на неуклонное сокращение их получателей. Впрочем, сэкономленные суммы не превысят 100-150 грн, поэтому они не станут весомым стимулом для снижения потребления.

Таким образом, среднестатистический житель Киева должен отдать порядка 30% своих доходов на оплату коммунальных услуг, по сравнению со среднестатистическим москвичом, который тратит не более 7% своего дохода на оплату ЖКХ. Таким образом киевлянин отдает за коммуналку вчетверо больше средств, чем москвич. И это при том, что в среднем у москвичей втрое больше средняя зарплата. Конечно, не нужно забывать, что людям необходимо тратить средства на одежду и питание.

Еда

Согласно расчетам "КП" в Украине", киевской семье из трех человек в среднем только на продукты питания требуется около 1300 грн. в неделю, или 5850 грн. в месяц. Принимая во внимание, что расходы на продукты в Украине составляют около половины совокупных расходов (и по статистике, и по мнению экспертов), получаем, что траты среднестатистической украинской семьи только на базовые потребности составляют 12 тыс. грн. в месяц. При этом из-за постоянной инфляции расходы украинцев постоянно растут. По подсчетам Государственной службы статистики Украины, более 40% потребительских расходов украинцев в 1-м квартале этого года составили расходы на продукты питания и безалкогольные напитки. Эксперты вычислили, что украинцы более половины месячного дохода тратят на еду. Цены на продукты в Украине почти сравнялись с европейскими и продолжают расти. Попросту, цены догоняют европейские.

К примеру, за молоко приходится платить больше, чем в соседней Польше. Это при том, что зарплаты украинцев остаются одними из самых низких в Европе, а сама страна на уровне руководства государством называется аграрной.

Москвичи с небольшими доходами более 30% из них тратят на еду, тогда как обеспеченные горожане — лишь 21%.

В целом по стоимости еды, в пересчете на доходы, москвичи тратят на 15-20 процентов меньше, чем киевляне.

Транспорт

Особенностью любого города-миллионника является зависимость его жителей от транспорта.

Недавнее повышение стоимости проезда в городском транспорте столицы Украины до восьми гривен за одну поездку стало ощутимым ударом по доходам киевлян. Если учесть, что в месяце 24 рабочих дня и, чтобы добраться до офиса, работающему человеку необходимо ехать на метро и наземном транспорте, получается, что по новым тарифам он на дорогу потратит как минимум 768 гривен в месяц. Жителям пригорода только за проезд теперь приходится отдавать четверть минимальной зарплаты. Даже если взять минимальную стоимость проезда в центр столицы (ст. м. «Дворец спорта») из пригорода и спальных районов и обратно, то картина действительно получается безрадостная. Например, из Василькова — доехать до центра и вернуться домой стоит 54 грн в день, из Ирпеня — 52 грн, а из спального района Березняки — 32 грн. При этом многие киевляне уверены — подорожание необоснованно, поскольку транспорт в ужасном состоянии, летом — жарко, зимой — холодно, колеса отваливаются, кондиционеры не работают.

Москва — большой город, и потому транспорт занимает значительную часть времени и денег. Самый дешевый вариант — ежемесячный проездной для всех видов общественного транспорта (автобусы, трамваи и метро), стоимость которого составит 1 750 рублей. Трехмесячный проездной стоит 5 000 рублей.

С точки зрения себестоимости одной поездки москвичи платят существенно больше. Но зато состояние дорог, городского общественного транспорта несравненно выше, чем в Киеве. В последние год-два в Москве большинство пригородных электричек и метро оборудованы кондиционерами, ежегодно открываются новые станции. То есть, платя больше, москвичи понимают, что платят за комфорт и улучшение транспортного обслуживания.

Если же подвести итог, получается, чтобы нормально жить в Киеве, нужно иметь зарплату более 11 тыс. грн. Но на обновление одежды хотя бы раз в три-четыре месяца средств не будет. Ни о каких перспективах накопить на свое жилье или авто речь не идет. Все, кто в Киеве работает и получает меньше 20 тысяч, фактически живут сегодняшним днем.