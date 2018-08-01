В Киргизии могут открыть крупный исламский банк

Растущий спрос на услуги исламских экономических институтов в Киргизии подтолкнул Национальный банк (НБ) республики и ИБР (Исламский банк развития) к реализации нового проекта в финансовой сфере. Стороны предлагают потенциальным инвесторам принять участие в организации в стране кредитной структуры. Предприятие, как утверждают в центробанке Киргизии, может быть успешным.

Немногим ранее ИБР и Национальный банк КР провели исследование рынка, которое показало: исламские финансовые услуги пользуются в регионе большим спросом, и он продолжает расти.

— Это новое направление в регионе, и оно имеет большой потенциал как внутри республики, так и в соседних странах, — утверждают в Агентстве по продвижению и защите инвестиций Киргизии. — Национальный банк принял ряд изменений в нормативные правовые акты для предоставления исламским банкам равных возможностей наряду с традиционными финансово-кредитными учреждениями.

Стороны уже подготовили бизнес-проект, и теперь ищут технического партнера и инвестора, располагающего опытом управления подобными кредитными учреждениями, а также разработчиками IT-систем. Ему обещают место в совете директоров нового банка и готовы передать задачу оператора. НБ КР и ИБР, в свою очередь, намерены выступить в качестве акционеров финансового учреждения, и заверяют, что не намерены принимать активное участие в повседневном управлении проектом.

По данным Агентства по продвижению и защите инвестиций Киргизии, банк может стать одной из крупных финансовых организаций страны. Его капитал должен составить 25 миллионов долларов.

На данный момент в Киргизии работают 25 коммерческих банков. Один из них частично работает по принципам исламского финансирования. Последнее предполагает отказ от начисления процентов, а только наценку. В некоторых операциях банки, работающие по исламским принципам, становятся участниками сделок.

В Национальном банке объясняют стремление создать новый банк тем, что проект сможет привлечь инвестиции в экономику Киргизии из богатых стран исламского мира, а также намерением создать альтернативный источник финансирования для местных деловых кругов и, в целом, населения.

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