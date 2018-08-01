Больше 72 тысяч вологодских пенсионеров получат прибавку к пенсии

С 1 августа в России повышаются пенсии. Это коснется тех, кто продолжает трудовую деятельность после выхода на заслуженный отдых. На Вологодчине доходы вырастут у 72 426 человек.

Они получают пенсии по старости и инвалидности. 1500 из них — пенсионеры 70 лет и старше, 109 человек — старше 80 лет.

Размер прибавки зависит от зарплаты пенсионеров и суммы уплаченных за них страховых взносов в прошлом году. Средний рост составит 140 рублей, максимальный — 240 рублей.

Как пояснили в региональном управлении Пенсионного фонда России, заявления пенсионерам писать не нужно, перерасчет произведут в беззаявительном порядке.

Стоит отметить, что с 1 августа средний размер страховой пенсии по старости составит 14 600 рублей. Расходы областного Отделения ПФР после перерасчета увеличатся на 18 миллионов рублей в месяц. Всего на Вологодчине проживает 379 690 пенсионеров, из них свыше 344 тысяч — получатели страховых пенсий.