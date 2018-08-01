Могут разрешить возвращать кредитный товар в течение 2 недель

На изучение депутатов представлены поправки в закон о защите прав потребителей.

Предлагается дополнить его специальной статьей, которая разрешает в течение 14 дней вернуть в магазин товар, приобретенный частично за счет личных денег, а частично за счет оформленного на месте кредита.

В таком случае там же в магазине гражданину должны вернуть всю сумму уплаченных им за товар средств. Вопрос расторжения кредитного договора торговая точка возьмет на себя.

Касаться это будет только непродовольственных товаров и только если возвращается качественный товар.