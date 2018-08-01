Рейсы в Индонезию ощутимо подешевеют

Рейсы в Индонезию могут подешеветь

Стоимость перелёта из России в Индонезию может упасть почти на четверть. Ожидается, что авиабилеты подешевеют после введения прямых рейсов между Москвой и Денпасаром.

Дмитрий Горин. Цена авиабилета сократиться на 20% после организации беспересадочного маршрута. Кроме того, удешевлению должны поспособствовать дисконтные предложения, которые готовят туроператоры, сообщил на пресс-конференции советник руководителя Ростуризма

«Сейчас туристы путешествуют транзитными рейсами, средняя продолжительность которых составляет 15-17 часов с учетом стыковки. Прямой перелёт поможет такое путешествие сделать более комфортным и сократить его до 10-11 часов», — добавил он.

Ранее News.ru писал, как сэкономить на перелётах. Оказывается, больше платят путешественники, которые заказывают билеты со смартфона.