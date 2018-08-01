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Клиенты «Зенита» смогут вносить и снимать средства без комиссии через банкоматы Альфа-Банка
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Клиенты «Зенита» смогут вносить и снимать средства без комиссии через банкоматы Альфа-Банка 

Банки.ру 1 августа 2018
Держатели дебетовых и кредитных карт банка «Зенит» получили возможность снимать денежные средства с карточного счета и вносить их на счет без комиссии во всех банкоматах Альфа-Банка. Об этом сообщили в «Зените», уточнив, что теперь его клиентам для совершения операций будут доступны более 4 тыс. устройств по всей России.
Клиенты могут снимать и вносить денежные средства в рамках лимитов, предусмотренных тарифами банка-эмитента. Лимиты на снятие в устройствах Альфа-Банка — максимум 300 тыс. рублей за операцию и 3 млн рублей в месяц. Лимиты на пополнение — максимум 90 тыс. рублей за операцию, 300 тыс. рублей в день и 720 тыс. рублей в месяц. Денежные средства поступают на счет мгновенно.
Держатели карт банка «Зенит» также могут снимать средства и пополнять карточные счета в банкоматах Московского Кредитного Банка и Бинбанка. Кроме того, пополнить счет или вклад без комиссии можно через терминалы платежной системы «Элекснет», напоминают в «Зените».
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