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Самозанятым предложили самим позаботиться о пенсии
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Орешкин возложил ответственность за пенсии самозанятых на них самих 

Ведомости 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
Самозанятые граждане должны сами нести ответственность за размер своих будущих пенсий, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление чиновника.
Министр подчеркнул, что сегодня каждому россиянину вне зависимости от того, сколько он заплатил страховых платежей, гарантируется минимальная социальная пенсия.
«Если мы говорим о предпринимателях, а именно о самозанятых гражданах, мы сейчас обсуждаем возможность их освобождения от страховых платежей, но с условием принятия на себя полного риска по увеличению уровня своего пенсионного обеспечения, уровня социальных пенсий», — пояснил он.
В вышедших ранее рекомендациях комитета Госдумы по бюджету и налогам к «Основным направлениям бюджетной политики» указывалось, что самозанятые граждане недостаточно мотивированы к легализации своих доходов. Это, в свою очередь, ставит под угрозу их будущее пенсионное обеспечение, а также доступ к получению кредитов.
В мае Минфин представил предложения по налогообложению таких граждан. В частности, министерство предложило установить «налог на профессиональный доход» с каждой транзакции. Так, для физических лиц составит 3%, а для юридических — 6%, если документ будет принят. Заместитель министра финансов Илья Трунин подчеркивал, что сейчас самозанятые находятся в тени и не платят налоги. Орешкин подтвердил, что правительство сейчас обсуждает для них специальный налоговый режим.
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