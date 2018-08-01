Самозанятым предложили самим позаботиться о пенсии

Орешкин возложил ответственность за пенсии самозанятых на них самих

Самозанятые граждане должны сами нести ответственность за размер своих будущих пенсий, заявил министр экономического развития Максим Орешкин . Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление чиновника. Министр подчеркнул, что сегодня каждому россиянину вне зависимости от того, сколько он заплатил страховых платежей, гарантируется минимальная социальная пенсия. «Если мы говорим о предпринимателях, а именно о самозанятых гражданах, мы сейчас обсуждаем возможность их освобождения от страховых платежей, но с условием принятия на себя полного риска по увеличению уровня своего пенсионного обеспечения, уровня социальных пенсий», — пояснил он. В вышедших ранее рекомендациях комитета Госдумы по бюджету и налогам к «Основным направлениям бюджетной политики» указывалось, что самозанятые граждане недостаточно мотивированы к легализации своих доходов. Это, в свою очередь, ставит под угрозу их будущее пенсионное обеспечение, а также доступ к получению кредитов. В мае Минфин представил предложения по налогообложению таких граждан. В частности, министерство предложило установить «налог на профессиональный доход» с каждой транзакции. Так, для физических лиц составит 3%, а для юридических — 6%, если документ будет принят. Заместитель министра финансов Илья Трунин подчеркивал, что сейчас самозанятые находятся в тени и не платят налоги. Орешкин подтвердил, что правительство сейчас обсуждает для них специальный налоговый режим.